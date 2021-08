L'incendio della Sep sta naturalmente creando disagi e provocando reazioni sdegnate da parte di chi ha sempre combattuto per la chiusura dell'impianto di stoccaggio e compostaggio. Tra i primi i Comitati di Mazzocchio, Boschetto Gricilli Macallè e il Fontanile che hanno emesso una nota a riguardo:

"Assistiamo impotenti a questo disastro ambientale dalle proporzioni inimmaginabili che purtroppo conferma i nostri dubbi. Grazie a noi è partita l'inchiesta che ha portato alla chiusura della Sep, avevamo segnalato le carenze strutturali e avanzato dubbi sull'investimenti di circa 2 milioni di euro di denaro pubblico per ammodernare un impianto assolutamente inadeguato che ha ripreso a funzionare in regime di gestione giudiziara. Nessuno ci ha ascoltato, in molti ci hanno voltato le spalle e ora ci ritroviamo a dover abbandonare le nostre case come chiesto dalle autorità che ci hanno consigliato di evacuare nel raggio di un chilometro. Ora non c'è altro da fare, la Sep va chiusa per sempre, anche se ora per la nostra salute e quella della nostra terra sembra essere troppo tardi"