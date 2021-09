Non c'è pace sul fronte dell'allarme incendi a Latina. Le fiamme si sono sviluppate nuovamente oggi pomeriggio dalle 17 in poi e hanno interessato l'area di via Rossetti e a seguire anche via Don Torello e il Piccarello. La zona è la stessa dove mercoledì era scoppiato il maxi rogo che aveva paralizzato la città.

Anche oggi pomeriggio si è alzata una colonna di fumo e subito è scattato l'allarme ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio che poteva estendersi ancora di più e provocare disagi alla circolazione. Intanto proseguono le indagini dei Vigili del fuoco di Latina e della Forestale per risalire all'autore dell'incendio di mercoledì. La matrice dolosa è confermata.