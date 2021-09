Tra novanta giorni il quadro investigativo sarà più nitido. Intanto ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo della donna di origine cubana morta dopo il parto al Santa Maria Goretti di Latina. Dai primi riscontri sembra confermato il decesso per uno choc emorragico. Alla luce delle risposte che arriveranno dall'analisi dell'esame sul corpo di Annies Morales Portales, la Procura deciderà in che direzione andare e se iscrivere sul registro degli indagati i medici che hanno avuto in cura la donna durante la sua degenza.

Al momento il reato ipotizzato - come previsto in questi casi - è quello di omicidio colposo contro ignoti. All'esame che si è svolto ieri ha partecipato il medico legale Saverio Potenza e i consulenti dello Studio 3 A Valore, a cui i familiari della vittima si sono rivolti. Presente anche il medico legale Augusto Canali.

I familiari di Annies chiedono che venga fatta piena luce sulle cause del decesso della donna che proprio ieri avrebbe festeggiato 37 anni.

La giovane madre sarebbe morta per uno choc emorragico legato al parto. Sono stati eseguiti i prelievi istologici e adesso dai campioni prelevati si attendono delle risposte. La donna godeva di buona salute e aveva un problema di placenta, i medici sapevano che si trattava di una gravidanza a rischio ma al marito non avevano parlato di pericolo di morte. La donna dopo il cesareo ha accusato una emorragia lo scorso 22 settembre ed è stata subito portata nel reparto di Terapia intensiva. Il marito, una volta appresa la drammatica notizia del decesso, ha presentato una denuncia ai carabinieri del Comando Provinciale di Latina perchè vuole che si accertino le precise responsabilità. Il pm ha disposto intanto l'acquisizione di tutte le cartelle cliniche relative al quadro medico di Annies, arrivata in ospedale lo scorso 21 settembre.