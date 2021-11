Arresti e perquisizioni della Polizia all'alba nell'ambito di un'inchiesta che ha portato all'arresto di Gianluca Tuma, suo fratello Gino Grenga e Stefano Mantovano per un totale di nove indagati per estorsione e fittizia intestazione di beni. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che Tuma, un passato nel traffico di stupefacenti, dopo l'arresto per l'inchiesta Don't touch nel 2015, aveva avviato una serie di società con la compiacenza di complici che si erano prestati per mascherare la reale gestione aziendale. È emerso anche un caso di estorsione per un giro di assegni. Tre in tutto gli esercizi commerciali gestiti con la fittizia intestazione di beni tra Latina, San Felice Circeo e Terracina.