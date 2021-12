Pioggia e code in direzione di Roma al confine tra Aprilia e Ardea. A Casalazzara infatti la corsia di sorpasso della Pontina al momento è occupata da due veicoli entrati in collisione. Una delle due auto è finita anche con le ruote sul new jersey restando in bilico sulle altre due. Si raccomanda attenzione e soprattutto il rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza