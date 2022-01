I fatti, risalenti all'anno 2018, furono commessi a Mondragone (CE) allorquando le indagini disvelarono un giro di prostituzione minorile sul lungomare e in zona parco Carducci, che vedeva coinvolte vittime minori e straniere, di età anche inferiore ai 15 anni, che si vendevano per pochi spiccioli.

Nella giornata di ieri i poliziotti del Commissariato di Formia hanno tratto in arresto un 53enne gravato da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a seguito di una condanna a sei anni di reclusione per i reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, aggravati.

