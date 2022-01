I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale è stato disposto il sequestro di beni nei confronti di una Holding immobiliare, resasi responsabile di un'evasione fiscale per 1,4 milioni di euro. Il controllo economico del territorio aveva consentito di rilevare una compravendita di un ampio terreno sito in Gaeta ( ove era ubicata la scuola americana), intercorsa tra due società con sede nel beneventano a seguito della quale la società venditrice ha realizzato una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. I verificatori a seguito di mirate ed approfondite indagini, hanno rilevato come la plusvalenza realizzata dalla società venditrice - facente parte di una holding immobiliare e quindi soggetta a tassazione di gruppo ( cosidetta tax fiscal unit) - fosse stata comunicata in minima parte (solamente 1/5), e non per intero alla società madre.