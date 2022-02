Incidente stradale tragico a Roccasecca dei Volsci. Un uomo a bordo di un auto, per cause da accertare, è finito fuori strada capovolgendosi e finendo in un dirupo. Nulla da fare per la persona alla guida.

Sul posto si sono portati il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto proprio sotto la rampa di lancio dei deltaplani.