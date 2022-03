Lutto a Scauri per la morte di Marco Coviello, titolare del ristorante L'Anfora. L'uomo è stato vittima di un malore che lo ha colpito mentre stava tornando dall'outlet di Valmontone. Stava percorrendo l'autostrada Roma- Napoli quando giunto nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino ha accusato un malore. Nonostante ciò ha avuto la freddezza e la lucidità di accostare la sua Lancia Musa al lato della strada, evitando pericolose conseguenze al traffico. Purtroppo per lui non c'è stato scampo, nonostante la richiesta di soccorso da parte della moglie che viaggiava accanto a lui. Una tragedia inattesa per tutta la comunità di Scauri e Minturno che apprezzava le doti umane e la grande professionalità del ristoratore, che aveva 55 anni.