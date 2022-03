Un episodio inquietante ieri sera a Scauri, ancora tutto da chiarire. Dei colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi dall'interno di un'abitazione di via San Pietro Apostolo, colpendo un'autovettura, che si era fermata dinanzi al cancello. Nell'abitacolo della Fiat Multipla, si trovavano tre persone del luogo, che si sono fermate lungo la strada che collega via Appia alla Spiaggia dei Sassolini. Improvvisamente - forse a seguito di una discussione - l'occupante dell'abitazione avrebbe esploso alcuni colpi all'indirizzo dell'autovettura. Solo per un puro caso non ci sono stati feriti, in quanto i colpi hanno centrato finestrini e carrozzeria. Indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Formia per accertare le cause della sparatoria.