Sono stati sette i colpi esplosi dal pregiudicato campano che ieri sera a Scauri ha sparato contro tre persone, rimaste illese solo per un puro caso. Lo hanno accertato i Carabinieri della Compagnia di Formia, i quali hanno arrestato il trentunenne campano che si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento di via San Pietro Apostolo, di proprietà dei tre fratelli i quali si erano recati davanti il cancello dell'abitazione per invitare il trentunenne ad andare visto che non pagava il fitto da diversi mesi.

Per tutta risposta il pregiudicato ha sparato i sette colpi che hanno colpito la carrozzeria e i finestrini della Fiat Multipla sulla quale si trovavano i tre fratelli, che poi si sono recati dai Carabinieri a denunciare l'accaduto. I militari hanno quindi fatto irruzione nella casa arrestando il trentunenne e sequestrando la pistola che l'uomo deteneva illegalmente.