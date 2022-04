Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari della Stazione CC di SS Cosma e Damiano hanno tratto in arresto, in ottemperanza al provvedimento dell'AG di Cassino, un uomo classe '75 di Minturno per essersi allontanato, senza giustificato motivo e alcuna autorizzazione, dalla propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari.