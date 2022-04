Increduli gli amici e i tanti musicisti che lo hanno conosciuto, che in queste ore sui social hanno lasciato tantissimi messaggi di cordoglio, ricordando con affetto lo sfortunato ragazzo.

Una tragedia sconvolge la comunità di Velletri e la scena musicale dei Castelli Romani: è morto Simone Massarut, bassista di 30 anni, molto conosciuto nell'area dei castelli ed anche nell'agro pontino. Il giovane originario di Velletri, che da qualche tempo si era trasferito ad Aprilia insieme alla compagna, è stato colpito da un malore improvviso alcune settimane fa, per giorni Simone ha lottato ma a causa delle complicanze è scomparso ieri.

