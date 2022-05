Spara un colpo in aria con una scacciacani e crea panico in strada. L'autore della "prodezza", avvenuta nella centralissima via Appia a Scauri, è un pensionato settantenne del luogo, che, come riferito dai presenti, sarebbe intervenuto, senza averne titolo, in una discussione tra un uomo e una donna, spacciandosi per finanziere.

La vicenda, per certi versi molto curiosa, si è verificata nella mattinata di ieri nella località turistica del Comune di Minturno. Qui si trovavano due persone, un uomo e una donna, che stavano discutendo tra loro; uno scambio di opinioni probabilmente diverse, ma che interessavano solo loro. Alla scena, secondo quanto riferito dai presenti, avrebbe assistito un pensionato, che, non si sa bene perché, si è avvicinato alla coppia, che non conosceva questa persona, la quale si è qualificata come finanziere. Non solo, ma lo stesso sembra abbia intimato all'uomo di lasciar stare la donna con la quale stava discutendo, esplodendo un colpo in aria con una pistola scacciacani, che portava con sé. Una reazione inattesa, che ha preoccupato non poco la stessa coppia, ma anche quelle persone che hanno assistito alla scena. Sta di fatto che lo "sparatore" si è poi allontanato, mentre qualcuno dei presenti ha avvertito i Carabinieri della Compagnia di Formia, i quali hanno rintracciato quasi subito il "giustiziere", che ovviamente è stato denunciato e trovato in possesso dell'arma scacciacani, probabilmente sottoposta a sequestro. Una vicenda che gli investigatori vorranno chiarire ulteriormente, soprattutto per cercare di capire i motivi che hanno spinto il pensionato a rendersi protagonista di un episodio che non lo interessava direttamente.