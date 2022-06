Alle prime luci dell'alba, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina coadiuvato nella fase esecutiva dai reparti Territoriali, dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, sta dando esecuzione, nei comuni di Latina, Sezze, Fondi, Roma, Ardea e Anzio, a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di dieci persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti.

