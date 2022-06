Ancora un incendio oggi pomeriggio, nella parte bassa di Priverno. Verso le 17 le fiamme sono divampate sul versante destro di via Marittima, la via di accesso al paese da Mezzagosto, nella zona compresa tra la vecchia SS 156 e canale Javone, dietro a Colle San Pietro. Ancora una volta, la siccità e l'erba secca hanno fatto da conduttore alle fiamme che si sono subito allargate formando un unico fronte lineare assai esteso che ha minacciato le abitazioni. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i volontari ovvero il Nucleo Protezione Civile e il Centro Operativo Circe di Priverno; poi si sono aggiunti anche volontari delle associazioni locali. Il primo impegno degli intervenuti da terra, come detto, è stato quello di mettere in sicurezza le abitazioni cercando di creare tra esse e le fiamme un perimetro di sicurezza. Anche perché, dietro alle abitazioni, verso la SP Marittima II c'è anche una stazione di servizio per il rifornimento di carburante. Appena disponibili, il Centro di Coordinamento Regionale ha inviato sul posto anche i mezzi aerei per coadiuvare le operazioni di spegnimento. Operazioni che hanno impegnato i soccorsi per ore e che fanno il paio con quelle del giorno precedente quando i fronti di fuoco sono stati addirittura due differenti.