L'emergenza roghi estivi continua a tenere in allerta la città di Latina, dove oggi due vasti incendi stanno tenendo impegnati i soccorritori in zone diverse della prima periferia.

I piromani sono entrati in azione, quasi contemporaneamente, nella zona di Borgo Isonzo e alle porte del quartiere Q4-Nuova Latina. Nel primo caso le fiamme sono divampate tra le sterpaglie a ridosso delle abitazioni nella zona tra la statale Pontina, via Isonzo e viale Regione Veneto: spinto dal vento, l'incendio si è esteso rapidamente raggiungendo alberi e case. Stessa situazione che si è vissuta tra via Jommelli e via Cimarosa alle porte del Q4, dove un'intensa coltre di fumo ha ricoperto le abitazioni in una vasta area del quartiere.