Aggredito a Scauri un netturbino mentre stava effettuando il suo lavoro. Il grave episodio si è verificato all'alba di ieri mattina ed ha visto involontario protagonista un cinquantunenne che lavora per la ditta Del Prete, la quale gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno. Un episodio sul quale stanno indagando i Carabinieri e che riguarda un gruppo di giovani ragazzi, probabilmente in vacanza con le famiglie, che non hanno trovato di meglio che prendersela con un netturbino che, ieri mattina, stava pulendo piazza Sant'Albina al centro di Scauri.

Ancora non è chiara la dinamica, che potrebbe essere chiarita dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, ma sembra che il netturbino mentre stava lavorando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi che hanno cominciato ad offenderlo e ad insultarlo. Non contenti hanno poi preso di mira il carrello dei rifiuti ed hanno lanciato delle bottiglie nei confronti dello stesso operatore, il quale successivamente è stato aggredito con calci e pugni da uno dei componenti della banda, che poi si sono dileguati. E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Formia, i quali hanno avviato le indagini del caso, che si avvarranno delle immagini delle telecamere della videosorveglianza, che sono state messe a disposizione dalla Polizia Locale. Non si conoscono con esattezza i particolari della vicenda, ma sta di fatto che l'operatore ecologica è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, per le ferite e le contusioni riportate dall'aggressione. Condanna per il gesto è stata espressa dai colleghi del netturbino aggredito, una persona che in piazza sant'Albina conoscono tutti perché lavora da tempo in quella zona.

Purtroppo una banda di giovanissimi che invece di andare a dormire vagano per la città, hanno pensato di fare i bulli con il lavoratore, giudicato guaribile in pochi giorni. Resta la gravità del gesto che, purtroppo, non è il primo. L'anno scorso, sempre nella stessa piazza, un altro operatore ecologico è stato raggiunto al corpo da pallini partiti da un fucile ad aria compressa. Fortunatamente non ci furono conseguenze per l'operatore ecologico, ma il gesto di ieri mattina da parte di una gang di bulli, ripropone il fenomeno di queste "presenze" non proprio di qualità. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ad inizio stagione aveva invitato le forze preposte ai controlli a potenziare i controlli, specie in questo periodo estivo, durante il quale il litorale di Marina di Minturno e Scauri viene preso d'assalto da villeggianti, alcuni dei quali, purtroppo, non proprio "educati" ad Oxford. Comunque le indagini dei Carabinieri sono già avviate nella giusta direzione e con tutta probabilità il gruppo dei "bulletti in vacanza" sarà identificato, in considerazione degli elementi raccolti.