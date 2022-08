È durata poco l'impresa di un uomo di Formia che stamattina si è presentato nella farmacia di via della Stazione a Latina Scalo con un coltello in pugno per mettere a segno una rapina. Il piano del bandito solitario è scattato all'apertura dell'attività commerciale, quindi prima che il registratore di cassa si riempisse di denaro, ma sarebbe comunque riuscito a farsi consegnare qualcosa prima di scappare a piedi.

La sua fuga è stata interrotta dai Carabinieri del Comando stazione di Latina Scalo che lo hanno bloccato e arrestato. La posizione dell'uomo è ora al vaglio degli inquirenti.