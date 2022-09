Sempre più critica la situazione sul lungomare di Sabaudia, la duna si sgretola. Cedimenti anche lato mare nel tratto in cui si è verificato il grosso smottamento che ha portato alla chiusura di circa 4 km di Litorale. Stiamo parlando del ponte in prossimità del lago di Caprolace. Alcuni scatti della situazione attuale sono stati pubblicati sul Gruppo di Sabaudia Zanzara Razionale. Appare evidente che il cedimento non sia soltanto lato lago ma anche lato mare. Alcune transenne sono scivolate nella voragine il che fa presupporre che la situazione stia peggiorando. L'auspicio è che venga fronteggiata l'emergenza già nelle prossime ore.