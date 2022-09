Pomeriggio da tregenda a Formia. Una potentissima bomba d'acqua si è abbattuta sulla città devastando letteralmente alcuni quartieri del centro del sud pontino. In particolare il quartiere nord di Santa Maria La Noce è stato interessato dall'evento atmosferico, come dimostrato dalle immagini che sui social sono diventate subito virali. Allagato il centralissimo Largo Paone, mentre Via Ferrucci è diventato un vero e proprio fiume.

Tanti i disagi per gli automobilisti, i quali, in alcuni casi, sono stati costretti a fermarsi per l'invasione di acqua sulle strade.