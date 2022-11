Giovedì era riuscito a mettere a segno una rapina, armato di coltello, per assicurarsi la fuga senza pagare alcune confezioni di vino, ma non contento ieri era tornato nello stesso market con le medesime intenzioni, se non fosse che gli operatori dell'attività commerciale lo hanno riconosciuto e hanno sventato il suo piano affrettandosi a contattare la Questura. Ieri mattina un senzatetto di nazionalità indiana è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante che hanno faticato, e non poco, per sedare la reazione dello straniero e bloccarlo dopo un vano tentativo di fuga a piedi. A fare da scenario ai due episodi è stato il punto vendita di viale Petrarca della catena di supermercati Carrefour.