E' indagato e il reato ipotizzato per il docente di religione, accusato di aver inviato alcune foto intime ai suoi studenti, è di tentata violenza sessuale. Destinatari delle avances alcuni minori a cui insegnava religione al Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina. Nei giorni scorsi il nome del docente è finito sul registro degli indagati (come è previsto in questi casi), a seguito della prima denuncia presentata agli inquirenti. Sia le foto incriminate che il contenuto di alcuni messaggi erano inequivocabili. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, delegati dalla Procura, hanno acquisito dall'insospettabile insegnante il cellulare da cui sono state spedite le immagini e su cui sarà eseguita una consulenza. Il titolare dell'inchiesta è il Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza che in questi giorni sta coordinando tutti gli accertamenti per fare piena luce su quello che è accaduto.

Al vaglio degli inquirenti ci sono altri casi segnalati sempre nello stesso istituto che sarebbero stati registrati con le identiche modalità e i destinatari degli abusi sarebbero tutti ragazzi e non anche una ragazza come era circolato in un primo momento. Sul caso viene mantenuto uno stretto riserbo dagli investigatori e nei prossimi giorni si svolgeranno le operazioni peritali relative al contenuto delle chat. In un caso il prof avrebbe inviato una sua foto molto intima con frasi esplicite ad un 17enne. Come è emerso nei giorni scorsi, la notizia dei messaggi inviati dal professore ai suoi allievi ha iniziato a circolare prima nella scuola dove insegnava e poi nelle chat di gruppo dei ragazzi, fino a quando non è diventata virale e di dominio anche per gli studenti di altre scuole del capoluogo pontino.