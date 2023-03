Scene drammatiche ieri pomeriggio in pieno centro, lungo corso Matteotti, dove una giovane donna che si trovava insieme al figlio di pochi mesi, è dovuta letteralmente scappare dalla furia di un uomo che l'ha picchiata in strada sotto gli occhi dei passanti. La ragazza spingendo a fatica il passeggino col bimbo è riuscita a rifugiarsi ai piani alti di un condominio del complesso immobiliare Pennacchi, dove l'aggressore ha cercato di raggiungerla, salvo scappare per evitare l'arrivo della Polizia, intervenuta con i soccorritori per prendersi cura della vittima e accertare l'accaduto.

L'episodio si è registrato intorno alle 15:30 non lontano dalla Galleria Pennacchi, dove la ragazza e il bimbo, che non sono di Latina, si apprestavano a prendere i mezzi pubblici per tornare a casa dopo avere trascorso il fine settimana nel capoluogo pontino in casa di un conoscente. Sull'identità dell'aggressore e sul movente del gesto sono in corso gli accertamenti della Polizia, ma stando alle poche informazioni trapelate a picchiare la ragazza sarebbe stato un suo conoscente, presumibilmente un uomo con cui lei aveva avuto un legame sentimentale. Lo stesso picchiatore non sarebbe di Latina, ma da qualche tempo si sarebbe comunque stabilito nel capoluogo pontino presso l'abitazione di alcuni suoi amici proprio nella zona di corso Matteotti.