"L'unica accusa nei confronti di Liliane Murekatete è quella di danno erariale per 13 mila euro. Questo si evince dall'avviso di conclusione indagini. Il resto delle accuse veicolate sui giornali è falso". E' quanto afferma in una nota l'avvocato Lorenzo Borrè, legale della moglie del deputato Aboubakar Soumahoro.

"La notizia della conclusione delle indagini sulla cooperativa Karibu ha portato alla pubblicazione di articoli - spiega il legale in una nota - che non forniscono una corretta rappresentazione del quadro accusatorio e che in diversi casi veicolano assunti che non trovano riscontro nell'avviso ex art. 415 bis cpp, cioè la chiusura delle indagini preliminari, notificato dalla Procura di Latina. L'unica condotta che si contesta a Liliane Murekatete è quella di aver provocato un danno erariale da 13.368 euro, conseguente all'asserita violazione dell'obbligo di controllo della dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 dalla presidente della Karibu, e specificamente per non aver controllato che nella dichiarazione non fossero riportate fatture pagate alla Jambo Africa, onere di cui -secondo l'accusa- Liliane Murekatete era gravata, ma che la nostra linea difensiva contesta e in relazione alla quale in data odierna è stata depositata una memoria difensiva di 11 pagine"