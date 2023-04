Gli agenti del Commissariato di via Petrarca a Terracina hanno messo fine all'incubo di due sorelle, di 15 e 16 anni, vittime di maltrattamenti da parte del padre, un 41enne di nazionalità cinese nei confronti del quale è stato convalidato l'arresto e disposto ieri, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento e di comunicazione con le figlie.

La polizia non ha reso noto i motivi che hanno spinto l'uomo ad infierire con violenza sulle due ragazze ma la situazione, evidentemente, era arrivata a un punto non più sostenibile da parte di entrambe e anche della moglie dell'uomo, costretta ad assistere inerme ai maltrattamenti delle due adolescenti.

Probabilmente, a far scattare l'intervento decisivo degli agenti devono essere state anche le lamentele dei vicini della famiglia straniera. Ma questa è soltanto un'ipotesi. Di certo c'è che la polizia ha sempre "monitorato" attentamente quel nucleo familiare come del resto continua a fare in città con tutte le altre vicende legate a violenze tra le mura domestiche. In questo specifico caso l'azione degli agenti non era più rimandabile.