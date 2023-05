È stata necessaria la chiusura di via Bramante stamattina nel centro di Latina, a causa di una voragine che si è creata sotto l'asfalto. A dare l'allarme è stato un cittadino che ha notato un cedimento della sede stradale attorno a una buca. In seguito alla sua segnalazione la Polizia Locale è intervenuta per chiudere la strada, transennandola sia da viale Cesare Augusto che da via Michelangelo Buonarrotti, in attesa dei lavori di ripristino. A causare la grossa buca è stata una perdita d'acqua provocata da un guasto della conduttura sotterranea e per questo nel frattempo è stato allertato il gestore della rete idrica che ha attivato i manutentori del pronto intervento.