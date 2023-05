Un incendio di vaste proporzioni è divampato la notte scorsa all'interno della Comecel, l'azienda di via Nettunense km 23 che si occupa della produzione di componenti per i settori ferroviario, aeronautico e postale.

C'è stato il rischio concreto che le fiamme si propagassero nell'area di circa 300 metri quadrati, ma provvidenziale in questo senso si è rivelato l'intervento dei vigili del fuoco di Aprilia, che hanno lavorato per ore al fine di domare il rogo. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando è scattata la segnalazione relativa all'incendio divampato all'interno del capannone industriale. Giunta sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Aprilia, ha constatato la presenza delle fiamme che avevano già parzialmente interessato il materiale custodito all'interno del capannone.

I vigili del fuoco del distaccamento Aprilia e i colleghi di Latina giunti in ausilio con l'autoscala e autobotte, hanno lavorato fino alle 9 del mattino per domare le fiamme che si stavano lentamente propagando. In supporto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, coordinati dal tenente colonnello Paolo Guida. I pompieri hanno eseguito le prime verifiche per cercare di fare chiarezza sulla natura del rogo.

A quanto pare si tratterebbe di un incidente generato da un tentativo di accesso al capannone industriale. Le verifiche ancora in corso, avrebbero permesso di appurare che qualche malintenzionato, nell'intenzione di rubare forse il rame forse altre componenti che possano avere un valore di mercato, agendo con imperizia abbiano provocato il cortocircuito dal quale poi ha avuto origine l'incendio. I danni arrecati sono stati purtroppo ingenti, potevano essere ancora più consistenti senza l'intervento tempestivo dei pompieri.