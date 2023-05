Un brutto episodio di cronaca si è verificato ieri mattina a Formia, una sequenza violenta in un contesto familiare apparentemente normale. Un uomo di 47 anni all'alba di ieri ha ridotto in fin di vita entrambi i genitori dopo una lite avvenuta nel quartiere di via Madonna di Ponza in un condominio come tanti. Erano circa le 7 quando è stato chiesto l'intervento del 118 e avvertita la polizia. Ma i fatti sarebbero avvenuto ancora prima, forse nella tarda serata di martedì. Paolo D.E. ha aggredito il padre 81enne e la mamma, settantenne colpendoli a calci e con il coltello. All'arrivo dei soccorsi la coppia si trovava ancora in camera da letto ed entrambi avevano subito una brutale aggressione con diverse lesioni sul corpo. Il figlio è stato tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio e condotto presso la casa circondariale di Cassino. Quando la polizia è arrivata nell'androne del palazzo ha trovato l'uomo con il coltello insanguinato ancora tra le mani, la mamma è il papà si trovano ricoverati al Dono Svizzero in prognosi riservata.