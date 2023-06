Un altro fine d'anno con un clima pesantissimo all'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Monte San Biagio, con una insegnante che ha dovuto far ricorso, per sei ore, alle cure del personale del Pronto Soccorso dell'ospedale "Fiorini" di Terracina per iperventilazione e battiti cardiaci accelerati. Era da poco passato mezzogiorno quando una insegnante si è sentita male dopo che docenti e personale scolastico erano stati spettatori di confronti dialettici molto sostenuti con la dirigente scolastica che aveva invitato la docente, che stava ultimando le operazioni di scrutinio, a seguirla in presidenza.

Alla insegnante veniva proibito di far intervenire, quale testimone del colloquio da tenersi, la RSU, per cui una collega si stava offrendo di assistere alla conversazione che, comunque, non c'è stata in presidenza ma in una stanza dove la dirigente aveva chiesto alla dipendente di entrare e di stare da sola. Fatto sta che, al termine dell'incontro, il cui prologo non era sfuggito agli astanti che avevano sentito la docente dire alla preside, mentre passavano per i corridoi, di rivolgerle i suoi "avvisi" davanti a tutti e non dove nessuno poteva vederli e sentirli, la donna si è sentita male per cui si è dovuto far ricorso all'intervento del 118 che l'ha immediatamente trasportata al Pronto Soccorso del nosocomio terracinese.