Erano impegnati in un'attività di controllo alle porte di Cisterna quando uno dei residenti si è affacciato dalla finestra della sua abitazione ed ha cominciato ad inveire contro di loro. Quando i due finanzieri si sono qualificati con il tesserino, il ragazzo non ha cambiato atteggiamento, anzi è sceso in strada per continuare la discussione e alla fine ha aggredito il comandante della Guardia di Finanza di Cisterna Mario Serra, colpendolo in volto. E' accaduto ieri quando i militari, in abiti borghesi, stavano effettuando il servizio di controllo nella zona di "Residenza del Gallo". Il residente ha chiesto ai due chi e cosa stessero cercando e quando hanno risposto di essere dei militari in servizio sarebbero stati presi a male parole.

Dopo le offese, il giovane sarebbe poi uscito dall'abitazione e a quel punto arrivato davanti al comandante gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto; il militare senza perdere lucidità è rimasto freddo, riuscendo prima a divincolarsi e poi a chiamare i rinforzi. Allertata anche la Polizia di stato qualche minuto dopo sul posto sono intervenute due volanti del Commissariato di via Croce. Gli agenti hanno tratto in arresto il giovane.

Questa mattina il sindaco Valentino Mantini e l'Amministrazione comunale di Cisterna hanno espresso solidarietà al comandante della Guardia di Finanza di Cisterna, luogotenente Mario Serra, per l'aggressione subita mentre svolgeva un'attività di controllo del territorio e condannano fermamente l'atto di violenza di cui è rimasto vittima.

«Il luogotenente Serra è un punto di riferimento per la nostra comunità. Siamo rimasti attoniti e rammaricati questa mattina nell'apprendere quanto è avvenuto – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini e l'Amministrazione comunale tutta –. A lui, a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine va la nostra vicinanza e il ringraziamento per il costante e operoso lavoro, a sostegno della nostra comunità».