E' stata disposta la citazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel processo che vede imputato un bidello, accusato di abusi sessuali su una studentessa minore residente a Latina. Nel corso del processo che si è svolto nei giorni scorsi in Tribunale, il Collegio Penale presieduto dal giudice Gian Luca Soana, ha accolto la richiesta della parte civile, rappresentata dall'avvocato Francesco Manchisi di citare come responsabile civile il Ministero. In aula si torna l'11 ottobre. L'imputato è difeso dagli avvocati Daniele Giordano e Matteo Restante ed è attualmente sottoposto ad una misura interdittiva. Nel corso della prima udienza del processo nei confronti di C.G., è stata disposta la citazione come responsabile civile del Ministero. L'operatore scolastico è ritenuto il presunto autore di una violenza sessuale aggravata dalla età della parte offesa, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni ed era una studentessa di una scuola media di Latina. E' difeso dagli avvocati Daniele Giordano e Matteo Restante.