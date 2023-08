Il soggetto controllato è risultato inoltre carente dal punto di vista delle autorizzazioni commerciali per svolgere l'attività di noleggio attrezzature balneari dal suolo comunale. Durante il controllo, inoltre, il personale ha riscontrato analoga condotta perpetrata, stavolta, da parte di un soggetto munito di Convenzione rilasciata pochi giorni prima dal Comune di Terracina, provvedimento che espressamente vieta il pre-posizionamento di attrezzature sulla spiaggia libera. Il responsabile è stato sanzionato, ed in caso di recidiva rischia la risoluzione della Convenzione stessa.

L'area in cui è stato effettuato l'intervento

