Sono due gli incidenti stradali accaduti nel pomeriggio di giovedì 3 agosto sul territorio di Cisterna. Il primo in ordine di tempo si è consumato in via Nettuno con una vettura e un camion entrati in collisione all'altezza di via Campania. Ad avere la peggio il conducente dell'automobile trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Poco dopo c'è stato il secondo intervento in via Marshall con gli operatori sanitari e il personale del Comando di Corso della Repubblica impegnati in un incidente autonomo che ha visto coinvolta una coppia di coniugi a bordo della propria moto.

Nell'edizione di domani, l'articolo integrale.