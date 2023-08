E' Francesco per tutti Franco Gatto, 59 anni di Latina, l'uomo morto oggi pomeriggio in mare a Rio Martino per salvare tre bambine che erano in acqua e stavano annegando. Erano insieme alle rispettive madri, anche loro in difficoltà a causa della corrente non riuscivano a rientrare. Il gruppo era composto in tutto da cinque persone. La tragedia si è consumata davanti allo sguardo di molti bagnanti e della moglie di Franco. L'uomo che lavorava come elettricista in un'azienda vicino Latina, era in ferie e aveva scelto di trascorrere una giornata al mare. Poco prima delle 17 è avvenuta la tragedia. "E' stato terribile, la gente in spiaggia ha iniziato a urlare", ha raccontato Stefano un testimone.

Inutili i soccorsi per salvare Franco, sono intervenuti i bagnini della cooperativa Blue Work Service. In spiaggia è atterrata anche una eliambulanza del 118. Il personale della Guardia Costiera sta ricostruendo i fatti. Grandissimo il cordoglio per la scomparsa di Franco che abitava a Latina con la famiglia. "E' morto da eroe e il suo è stato un gesto di grandissimo coraggio e altruisimo", hanno detto molte persone in spiaggia.