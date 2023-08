Una folla commossa ha partecipato ieri mattina nella chiesa di San Carlo Borromeo a Latina ai funerali di Franco Gatto l'uomo di 59 anni morto al Lido di Latina per salvare tre bambine in balie delle onde. <Franco è il vostro angelo custode>, ha detto Don Giancarlo Masci, il parroco che ha celebrato la messa nel corso dell'omelia. Alla fine della cerimonia è stato commovente quello che ha detto una nipote di Franco, Selena. <Adesso dicono che sei un eroe, per noi lo sei sempre stato>.

Grandissima commozione in chiesa, alle esequie era presente anche il sindaco di Latina Matilde Celentano, l'europarlamentare Matteo Adinolfi, il vice sindaco Carnevale, l'Assessore Nasso e i consiglieri Scalco, Valletta, Colonna e De Amicis. <E' un figlio di Latina, della nostra città, quello che ha fatto resterà per sempre impresso sicuramente dedicheremo a lui qualcosa per ricordarlo, un luogo, per prima cosa convocheremo la famiglia in Comune>, ha detto il sindaco.

La salma di Franco, il gigante buono dal cuore nobile, sarà cremata.