Avevano presentato le pratiche per ottenere il reddito di cittadinanza e lo avevano ottenuto dichiarando falsamente che al momento della domanda da cittadini comunitari, erano residenti sul territorio nazionale da oltre 10 anni. Sono stati scoperti dai Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che insieme ai colleghi del Comando stazione di Bassiano hanno effettuato una serie di accertamenti incrociati scoprendo le tre posizioni illecite. Tre soggetti non legati tra loro da vincoli di parentela che ora dovranno restituire circa 23mila euro (che corrispondono a 50 mensilità) e rispondere in Tribunale di truffa aggravata nei confronti dello Stato. L'importante risultato è stato ottenuto grazie ad una attenta attività di indagine promossa e sostenuta fortemente dal Comando provinciale dell'Arma che da tempo ha disposto verifiche simili in tutto il territorio pontino