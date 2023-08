La nuova pista ciclabile continua a nascondere insidie e pericoli per le persone che quotidianamente la percorrono, scegliendo di utilizzare la bici o altri mezzi di micro-mobilità per gli spostamenti in città. Uno dei fattori di rischio è determinato dall'enorme buca che si trova sulla ciclabile di via Toscanini, proprio all'altezza dell'intersezione con via Marsica. Una buca pericolosa proprio perché situata in un tratto dove passano anche le auto, che ha giocato un ruolo fondamentale nell'incidente avvenuto alcuni giorni fa tra un ragazzo alla guida di un monopattino e una vettura che si immetteva in via Marsica. Il giovane è finito al pronto soccorso ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite. «Stavo percorrendo la ciclabile - ci spiega il ragazzo - quando sono stato urtato da una Smart che entrava in via Marsica proprio all'altezza di quella buca che è molto pericolosa, tra l'altro già in passato delle persone sono cadute in quel punto perché quella buca è un rischio».

Per questo viene chiesta con urgenza la sistemazione di quel tratto di pista, al fine di evitare guai peggiori. Nelle scorse settimane sempre sul tracciato di via Toscanini, a poca distanza da quel punto, un ciclista è stato colpito da una vettura che si immetteva in via Caltanisetta, riportando diverse ferite.