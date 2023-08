Ha chiesto al familiare di una parte offesa che aveva subito una violenza sessuale di non presentare una denuncia. E' questo l'ultimo risvolto nell'inchiesta della Procura sul docente di religione di 49 anni, finito agli arresti domiciliari con la pesante accusa di violenza sessuale su un minore e per aver abusato di tre studenti della scuola dove insegnava fino a poco tempo fa: il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina da cui è stato allontanato. A quanto pare l'indagato avrebbe implorato un parente di una vittima (con cui vi era anche un vincolo di linea collaterale) di non presentare una denuncia, cercando di minimizzare le sue avances.

L'indagato in quella circostanza, era il febbraio del 2022, aveva insistito ripetutamente sostenendo che in caso di denuncia avrebbe perso il posto di lavoro. L'episodio è nelle carte dell'inchiesta condotta dai Carabinieri di Latina e coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lapseranza.