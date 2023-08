Sdegno a Latina per la comparsa di una svastica alla base dell'obelisco al centro di piazza San Marco che sorregge la statua della Madonna, di fronte alla cattedrale del capoluogo. Non si tratta dell'unico graffito che deturpa il travertino, ormai pieno di scritte realizzate con pennarello nero, in un contesto di degrado alimentato dai giovani e dai senzatetto che frequentano la piazza, soprattutto la sera.