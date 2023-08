Momenti di trepida attenzione si sono registrati la sera di mercoledì a Itri quando la zia di un bambino di tre anni e mezzo si è accorta, verso le 19.30, che il piccolo non era più in casa. La famiglia risiede in campagna, nei pressi del cimitero di Itri sulla statale Appia. La signora, in preda al comprensibile panico, ha allertato la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Formia per riferire che da circa 15 minuti non si trovava il bambino e che tutt'intorno alla casa c'è una zona intensamente boschiva infestata da cinghiali. L'operatore della Centrale ha subito allertato il maggiore Michele Pascale, comandante della Compagnia, che ha immediatamente avvisato il luogotenente Tommaso Mancuso, comandante della stazione di Itri e i servizi esterni che si sono portati sul posto nel giro di pochi minuti. Allertata anche la Prefettura e il comando dei Vigili del Fuoco che hanno avviato le procedure di soccorso previste. Per fortuna, dopo venti minuti, la lieta notizia: il bambino, in perfette condizioni fisiche, si era arrampicato su un albero a un centinaio di metri dall'abitazione.

E sempre i Carabinieri di Itri, con l'ausilio di unità cinofile addestrate per rinvenire sostanze stupefacenti, hanno effettuato controlli domiciliari alla ricerca di droga destinata allo spaccio nei pressi del centro storico alto.