Un cadavere in uno stato avanzato decomposizione è stato rinvenuto dall'interno di una baracca nella periferia della città. Questo il macabro ritrovamento fatto dagli agenti della Polizia di Stato nella giornata di sabato in un fondo agricolo di Le Castella. Si tratterrebbe di un uomo italiano di 60 anni, ma per avere la conferma, bisognerà attendere gli esami disposti dal magistrato visto che al momento del rinvenimento è stato impossibile effettuare il riconoscimento.

