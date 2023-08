Nicola Schiavone detto o' russ, a luglio del 2020, aveva deciso che era il momento buono per sbarcare in provincia di Latina ed entrare nel settore appalti a Minturno e nelle zone limitrofe. Una ricostruzione che rientra tra quelle contenute nell'indagine principale della Dda di Napoli a carico di Dante Apicella (gruppo Schiavone del clan dei casalesi). L'interesse di Nicola Schiavone, detto o' russ, per il sud pontino era stato già cristallizzato per una sua visita al Comune di Minturno, di cui non sono stati finora forniti i dettagli dalla Procura inquirente. Nei nuovi atti disponibili emerge altro: l'imprenditore di Casal di Principe, considerato l'addetto alle infiltrazioni negli appalti per conto del clan, si appoggia a Fabio Galluzzo, un 43enne di Formia, ma il vero gancio è un altro, Carmine B. a sua volta imprenditore edile «che ha effettuato lavori pubblici in appalto in provincia di Latina». Il 21 luglio 2020 Nicola Schiavone contatta Sabato Galluzzo, fratello di Fabio, il quale si dichiara «disponibile ad organizzare un incontro con un soggetto inserito in un contesto di lavori pubblici locali, che potrebbe agevolare, a vario titolo l'accesso agli stessi, della neo costituita azienda di Schiavone». Così scrivono i pm campani Arlomede e Ardituro.