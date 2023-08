Brutto epilogo per quella che doveva essere una serata spensierata. Infatti c'è stato un investimento mortale domenica sera lungo la statale Domitiana, in un tratto che si trova nel territorio del Comune di Cellole. A perdere la vita Agostino Purificato, un uomo di 75 anni di Formia; era lì per partecipare alla sagra della mozzarella, che si svolgeva a Borgo Centore, località ubicata proprio al confine con la provincia di Latina. Secondo la primissima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo, appena sceso dalla macchina, sia stato investito da un'auto in transito, che non lo avrebbe notato.

L'impatto è stato violentissimo, tanto da determinare il decesso del pensionato formiano, che aveva compiuto 75 anni proprio il giorno prima del tragico investimento. Infatti a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, accorsi sul posto, i quali non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, i quali hanno informato il magistrato di turno del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quest'ultimo ha disposto la perizia sulla salma, che è stata trasportata presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove tra oggi e domani si dovrebbe effettuare l'esame necroscopico. La dinamica esatta è dunque ancora da ricostruire per capire quale sia stata la velocità dell'auto che ha investito Purificato e se la sua vettura era stata parcheggiata in un punto consentito nell'ambito della manifestazione in corso. L'esame necroscopico servirà, appunto, a valutare le ferite riportate e ad escludere che l'anziano di Formia possa essere stato in qualche modo colpito da malore e per questo essersi sporto troppo lungo la carreggiata. A questo fine saranno importanti anche le dichiarazioni della persona che era alla guida dell'auto e che per ora risponde di omicidio colposo. Ma ai fini della ricostruzione dei fatti potrebbero risultate utili anche le testiminianze di altre persone che erano sul posto al moment dell'investimento.