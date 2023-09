Sono state complessivamente identificate 161 persone, controllati 102 veicoli e sono state comminate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di due carte di circolazione e il sequestro amministrativo di un veicolo giacché privo di copertura assicurativa.

La Questura di Latina, proseguendo nelle attività di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo, nella serata di ieri, venerdì 1 settembre 2023, ha effettuato un servizio straordinario a Sezze, in risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

