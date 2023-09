All'inciviltà di alcuni soggetti, si unisce anche il presunto abbandono da parte delle istituzioni. Si trovano a combattere su più fronti - stando a quanto scrivono in un post di denuncia pubblicato sulla propria pagina Facebook - i volontari dell'associazione Amici di Birillo che si sono trovati a soccorrere alcuni cuccioli di gatto abbandonati.

«Vergognatevi - si legge nel post -. Buttati in un cartone chiuso in una discarica su via Giannottola ad Aprilia... Siete ignobili e non meritate nulla oltre che di vergognarvi». Sono tre cuccioli che avrebbero fatto la fine peggiore se qualcuno non avesse udito i loro lamenti: «Chiusi in una scatola sperando solo che morissero di stenti - scrivono dall'associazione -. Sono appena stati recuperati dalla nostra Associazione e messi in sicurezza».

Alla rabbia per l'ennesimo episodio di inciviltà e di crudeltà, si unisce però anche delusione per il mancato supporto delle istituzioni: «Siamo stati ignorati dalle istituzioni che non si occupano più dei gatti sul territorio comunale di Aprilia perché definiti ‘animali che possono cavarsela da soli'... Secondo gli ordini di servizio non è più prevista la cattura dei gatti perché definiti animali autonomi. Qualcuno dovrà chiarire questa ‘nuova filosofia'. Quindi - si chiedono in conclusione i volontari - anche gattini di pochi mesi abbandonati come immondizia nella discarica potevano cavarsela da soli? Queste le parole utilizzate». Da qui anche un appello alla comunità per un sostegno concreto: «Per sostenerci nell'ennesima emergenza potete comprare cibo specifico per cuccioli (abbiamo il punto di raccolta presso Conad Pet di Aprilia) e aiutarci nello stallo e soprattutto nelle adozioni».