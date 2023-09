Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, all'interno della Galleria Pennacchi, nel centro di Latina, quando un giovane straniero, un senzatetto africano che passe le sue giornate in quella zona, ha preso in braccio una bambina di due anni che giocava. Quando la madre della piccola si è avventata su di lui, l'uomo l'ha colpita con uno schiaffo, poi è intervenuto anche il padre della bimba che ha respinto a sua volta lo straniero.

A quel punto la situazione ha rischiato di degenerare perché sono intervenute anche altre persone tra i testimoni. Mentre scattava la segnalazioen al numero unico 112, i familiari della giovane coppia hanno dovuto allontanare l'immigrato per salvarlo dal linciaggio e assicurarlo alle forze dell'ordine. Sono subito intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile e due pattuglie dei comandi stazione di Latina Scalo e Latina, che hanno preso in consegna lo straniero e avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto, anche attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della galleria. Il senzatetto, che soffre di evidenti disturbi della personalità alimentati dall'alcolismo, è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso. La madre della bambina è stata poi medicata dai soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario.