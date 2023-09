Aveva 70 anni ed è morta a causa del Covid. E' successo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove la scorsa notte, nel reparto di Malattie infettive, è deceduta una donna del capoluogo colpita da una polmonite devastante: nonostante sia stato fatto di tutto per salvarle la vita, non c'è stanno nulla da fare.



Era una paziente fragile, affetta da una patologia oncologica che aveva sempre sconfitto e prima dell'infezione stava bene, conduceva una vita normale. Non si sa dove abbia contratto il contagio, forse semplicemente mentre faceva la spesa al supermercato. Contagio che le è stato fatale.

Un decesso che ci riporta con la mente indietro di diversi mesi, a quando il virus metteva paura. Adesso non è più così, del SarsCov2 in tutti noi è rimasto soltanto il ricordo nonostante in provincia, come nel resto del Paese, il Covid sta tentando di rifarsi sotto.



E a farne le spese sono proprio i pazienti fragili (adesso come allora): non solo le persone affette da patologie ma anche gli anziani.

«A loro bisogna fare attenzione e proprio loro devono mantenere in essere le misure di protezione - ha sottolineato il primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti, la professoressa Miriam Lichtner - Adesso bisogna ragionare nell'ottica della prevenzione, e quindi fare in modo che i soggetti fragili non rischino di infettarsi. Chi ha una patologia non deve esporsi al contagio, non può permettersi di avere contatti senza l'uso della mascherina. Perché il rischio di essere infettati e dover combattere con una forma grave del Covid, per i fragili, esiste eccome».