Litiga con il marito e al culmine della discussione lo accoltella ferendolo in maniera grave, poi spaventata dal suo gesto si barrica in casa per mezz'ora. E' questa la drammatica sequenza di quanto avvenuto in un'abitazione nel quartiere Pantanelle, una lite domestica tra una coppia di nazionalità italiana sfociata nel sangue che ha portato all'arresto di una donna - Monica P. di 48 anni - mentre il suo compagno, un 48enne di Aprilia, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio in una casa in via Saliceti, nelle campagne di Aprilia che si trovano al confine con Anzio. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe scaturito da una lite al termine della quale la donna ha colpito con un coltello da cucina il marito. Un fendente, forse due, che hanno raggiunto all'addome l'uomo, rimasto ferito in maniera grave. Sul posto sono così arrivati gli operatori del 118 e l'automedica, le condizioni del marito sono apparse da subito critiche e perciò si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza che ha trasportato il 48enne a Roma in codice rosso; l'uomo attualmente è ricoverato all'ospedale San Camillo e la sua prognosi è riservata.

Intanto la donna, in stato di choc dopo quanto accaduto, si è barricata in casa e ha iniziato una trattativa con i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che erano accorsi sul posto. Una situazione potenzialmente molto pericolosa, visto che la donna continuava ad avere il coltello con il quale aveva colpito il marito. I militari dell'Arma, coordinati sul posto dal comandante del Nucleo operativo radiomobile Alberto Guidobaldi, dopo una trattativa di circa mezz'ora sono però riusciti a convincerla a uscire dall'abitazione e l'hanno disarmata, procedendo poi all'arresto.

In stato confusionale per quanto accaduto la 48enne è stata trasportata da un'ambulanza al Nuovo Ospedale dei Castelli, dove verrà piantonata dai carabinieri che nelle prossime ore acquisiranno altri dettagli investigativi. Al momento il reato ipotizzato è quello di tentato omicidio.