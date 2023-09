I ladri tornano a visitare una parrocchia della Diocesi di Latina, ma questa volta rispetto al passato i soliti ignoti hanno trovato un bottino ingente, probabilmente inatteso anche per loro. Rovistando nella sagrestia della parrocchia di San Paolo Apostolo di Tor Tre Ponti, infatti, i banditi hanno trovato un'ingente quantità di offerte che il parroco aveva nascosto in punti diversi, per un totale che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20.000 euro.

La scoperta del furto è stata fatta ieri mattina, quando il sacerdote ha trovato i locali adiacenti alla storica chiesa evidentemente violati. Tutti i cassetti e gli armadi erano stati messi a soqquadro: molto probabilmente i ladri erano entrati in azione nottetempo, comunque si sono introdotti facilmente nella sagrestia e hanno avuto tutto il tempo di cercare i soldi. I banditi si sono subito resi conto del piccolo tesoro che avevano tra le mani, tanto che non avrebbero perso tempo a prendere altro. Hanno persino lasciato un sacchetto piuttosto voluminoso che conteneva monete, spiccioli comunque per un quantitativo elevato.

Dopo la scoperta dell'intrusione notturna, è scattata la segnalazione al numero unico d'emergenza 112 e sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante per un sopralluogo sommario, prima dell'intervento degli specialisti della scientifica che hanno passato al setaccio i locali nei quali si sono mossi i ladri, alla ricerca di tracce utili alla loro identificazione. Al vaglio anche le immagini della video sorveglianza della zona.